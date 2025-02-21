Ощущение счастья: прогноз Таро на неделю с 24 февраля по 2 марта

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Таролог Карина Борисова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Карина Борисова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 24 февраля по 2 марта.

Основная энергия недели (Карта Таро — Солнце)

5-tv.ru

Одна из лучших карт в колоде! Солнце символизирует победу во всех начинаниях, а также достижение успехов в разных направлениях. Если вы недавно начали какое-то новое дело, то смело его продолжайте. Старые проблемы будут быстро и легко разрешены, и вся неделя будет наполнена позитивными эмоциями.

Ощущение счастья будет преследовать вас все семь дней, сама Вселенная будет всячески вас поддерживать и помогать. Вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку. В общем, дерзайте!

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Паж Пентаклей)

5-tv.ru

Карта Паж Пентаклей аж манит блестящими денежками. На ней изображен молодой человек, который крепко держит золотую монету. Можете рассчитывать на финансовую прибыль в ближайшую неделю, проблем с деньгами однозначно не будет.

Вы можете неожиданно получить премию или даже выиграть в лотерею. Судьба сама несет деньги в ваши руки. Однако любое богатство будет однозначно заслуженным, вы долго трудились и будете вознаграждены за свои усилия и старания.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Башня, Шестерка Пентаклей)

5-tv.ru

Аркан Башня может напугать некоторых людей, так как кажется довольно мрачной, но отчаиваться не стоит, ведь рядом Шестерка Пентаклей! Да, Старший Аркан действительно может устроить любым отношениям серьезную встряску, однако в данном раскладе есть и плюсы — у вас есть шанс изменить ситуацию в менее тяжелую сторону.

Отношения могут начать рушиться, но у вас будет время на то, чтобы это осознать и принять. Вселенная не оставит вас без выбора — вы успеете осознать, стоит ли биться за эти чувства и эмоции, или лучше принять решение разойтись. Если ваше сердце подсказывает, что пришло время двигаться дальше, то подготовьте себя к окончательному разрыву и настройтесь на уход. Ваши близкие и друзья обязательно поддержат, не стесняйтесь попросить руку помощи.

Если же вы решили бороться за любовь, то приготовьтесь идти на уступки и компромиссы. Возможно, как говорит Шестерка Пентаклей, вам придется поменяться ролями со своим возлюбленным. Если ваш любимый человек начал сильно на вас давить и старается подчинить против воли, стоит защитить себя и свои интересы. Кто-то в паре может нести тяжкий груз на душе, не давайте друг другу подавлять чувства. Помните — самое важное в любви обоюдная поддержка и взаимопонимание.

Прогноз в сфере здоровья (Карта Таро — Император)

5-tv.ru

Пришло время серьезно контролировать свое состояние — как моральное, так и физическое. Возможно, в последние недели вы серьезно пренебрегали своим здоровьем. Если замечали, что в организме пошел какой-то сбой, то стоит запланировать поход к врачу.

Кто-то может чересчур перетренировать свое тело в погоне за идеальным результатом. Во всех диетах и физических нагрузках важна умеренность, иначе перенапряжение может дать серьезный сбой. Не забывайте давать себе отдыхать, устраивать выходные.

Совет на неделю (Карты Таро — Четверка Мечей и Девятка Пентаклей)

5-tv.ru

Карта Четверка Мечей прямо говорит, что нужно перестать вгонять себя в тревожное состояние. Очень часто вы можете испытывать волнение по пустякам, какие-то вещи на самом деле вовсе не важны, но многие никак не могут отпустить ситуацию. Необходимо осознать, что никакие проблемы нe уйдут, если вы будете только думать o них.

Общая энергия недели положительная, поэтому Девятка Пентаклей намекает, что пора сконцентрироваться на завершении дел, сейчас идет благоприятный период. Мыслите масштабнее, найдите себе глобальные проекты, пока есть время поймать удачу за хвост. Обаяние и острый ум помогут завоевать доверие и авторитет для работы над общим благом.

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