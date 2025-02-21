«Это героический поход»: Елена Север о создании фильма «Северный полюс»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подготовка к съемкам кинокартины длилась целых пять лет.

Подготовка к фильму «Северный полюс» заняла около пяти лет, а сами съемки проходили полгода, в том числе на военной базе в Мурманске. Об этом рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере кинокартины «Северный полюс» продюсер и актриса Елена Север.

В центре истории событие, которое происходило в реальной жизни. Это поход первой советской атомной подлодки «Ленинский комсомол» к Северному полюсу в 1962 году в период обострения противостояния СССР и США.

«Прежде всего — это наша история. Это героический поход. Первый поход подо льды Северного полюса. И он был, конечно же, стратегически важный. Потому что все знают по истории, что начало 1960-х, это Холодная война между Советским Союзом и Америкой (США — Прим.ред.). И было очень важно заявить себя как равного соперника. Поэтому было принято такое решение, хотя были очень сложные погодные условия и сложные условия для похода, потому что лодка была не до конца готова», — рассказала Север.

Актриса исполнила одну из главных ролей в фильме. Ее героиня — ученый-испытатель Филатова, которая отправляется в экспедицию вместе с подводниками. Она настаивает, что судно не готово к такому испытанию. И искреннее волнуется за всю команду, поскольку уровень радиации опасный, корпус мог не выдержать давления.

Ее тревога небезосновательна. Подлодка была не готова до конца, а муж Филатовой испытатель Котов, который изначально должен был отправиться на полюс, погиб от лучевой болезни.

Решению ученой противостоит капитан II ранга Живцов, которого сыграл заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин. Он предан своему делу и преисполнен решимости совершить миссию.

«Изначально это была конфронтация, потому что моя героиня была совершенно против похода этой подводной лодки. Мерзликин естественно был „за“. Это была его лодка. И он был уверен совершенно в своей команде и в самой лодке. Но по итогу, я думаю, что них все-таки возникает симпатия друг к другу и большое уважение», — ответила актриса.

Героиня Елены Север является вымышленным персонажем, но при создании был взят образ реальных ученых того времени. Например, исследователь в области физики Екатерина Феоктистова, которая была также лауреатом двух Сталинских премий и Государственной премии СССР.

«Такое могло быть безусловно, потому что она как раз занималась разработкой ядерного оружия и ядерного реактора. Поэтому в принципе по фильму такое могло быть. То есть, что она могла быть допущена на лодку для того, чтобы контролировать именно работу ядерных реакторов», — отметила Север.

Процесс создания кинокартины был довольно тяжелым. Команда потратила пять лет на подготовку для воссоздания максимально реалистичной истории. Для этого команда консультировалась у адмиралов-подводников, полярников, которые были очевидцами тех событий.

Съемки проводились в Москве, а также в Мурманске на военной базе, где находились подводные лодки. Даже было организовано погружение судна, чтобы запечатлеть лучшие кадры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российскому тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер приходилось бывать на подводной лодке во Владивостоке.