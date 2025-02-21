«Обольщаться не надо»: Лукашенко дал оценку переговорам России и США

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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Лидер Белоруссии считает, что реальные условия Вашингтона в предстоящем диалоге с Москвой остаются неясными.

Готовность к переговорам на высоком уровне по урегулированию ситуации на Украине со стороны США не гарантирует их дружественного отношения к России. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры. Его слова приводит БеЛТА.

«Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США, и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян», — описал изменения на международной арене Лукашенко.

Главный вопрос на текущий момент, по мнению лидера, заключается в том, что именно попросит Белый дом от Кремля за завершение конфликта на Украине. Лукашенко подчеркнул, что опасность таится в возможном инициировании президентом США Дональдом Трампом противостояния двух мировых гигантов: России и Китая. Не допустить подобного исхода - задача российской стороны.

Переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии прошли 18 февраля. Результатом диалога госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова стало решение назначить переговорные команды для дальнейшего обсуждения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп намерен не допустить третью мировую войну.