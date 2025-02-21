В США рубль признали самой перспективной валютой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Российские деньги значительно укрепились по отношению к американскому доллару с начала года.

Рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках после кардинальной смены политического курса в США. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что российская валюта укрепилась по отношению к американскому доллару на 13% с начала года, что сделало ее самой быстрорастущей среди всех валют развивающихся рынков.

Накануне курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 88,50 рубля. Так, в 10:46 по московскому времени 20 февраля доллар упал на 1,57 рубля — до 88,38 рубля. Следует отметить, что в среду, 19 февраля, курс американской валюты снизился до 89,125 рубля. Тогда он упал на 2,64%. В то же время Центробанк России на 20 февраля установил курс 90,43 рубля за один доллар. При этом евро стоит 94,08 рубля.

Эксперты связывают такое падение курса американской валюты со встречей российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость доллара на межбанковском рынке упала ниже 90 рублей.