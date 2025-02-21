Фото: Ведомости/ТАСС

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Акция пройдет в честь празднования Дня защитника Отечества.

Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван проедет в Сиднее с российским флагом в честь акции, посвященной празднованию Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

«Мы планируем проводить все новые и новые акции. Следующий пробег будет к 23 февраля. Конечно, местные власти пытаются все это ограничивать. На прошлую акцию 9 мая собралось огромное количество полицейских», — отметил он.

Иван добавил, что местная полиция запрещает демонстрантам на пророссийских митингах поднимать флаги через люки на крыше автомобилей, в то время как на других акциях подобные действия оказываются безнаказанными.

К слову, Иван Сырский неоднократно принимал участие в пророссийских акциях, которые проходили в Австралии. В феврале 2024 года он поздравил Россию со взятием Авдеевки и впервые публично заявил о том, что намеревается стать гражданином России.

Пасынок Сырского переехал в Австралию после развода родителей. Главком ВСУ на данный момент женат на Тамаре Харченко. В первом браке он воспитывал двух сыновей: приемного — Ивана и родного — Антона. По некоторым данным, оба сына Сырского давно прекратили с ним общение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Сырский высказался о новейшем российском ракетном комплексе «Орешник».