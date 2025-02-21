«Прогулочные зоны и рестораны»: новый владелец СИЗО «Кресты» нашел ему применение

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Исторический комплекс, находящийся в Санкт-Петербурге, был продан на аукционе.

В Санкт-Петербурге несколько часов назад с молотка ушли знаменитые «Кресты». На участие в торгах поступило всего две заявки. Первоначальная стоимость историческое лота — один миллиард 52 миллиона рублей.

В итоге продали дороже. В разные годы в «Крестах» побывали поэт Николай Гумилев, драматург Иосиф Бродский и военачальник Константин Рокосовский. А вот теперь в центре Петербурга может появиться новый арт-объект, гостиница, торговый или бизнес-центр. О прошлом и будущем «Крестов» — корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Продано более чем за миллиард рублей. 29 зданий на четырех гектарах земли: баня, гараж, хозблок, два «Креста» камер, а вместе с ними полуторавековая история знаменитого СИЗО. В торги не включили только церковь, где продолжаются службы, и одно здание общежития.

Два участника торгов. И, похоже, все. Глава медиахолдинга, владелец ресторанов и баров, миллиардер Евгений Финкельштейн планировал построить здесь музей «Добра и зла», но, как подтвердил участник торгов «Известиям», он проиграл. Лот перешел к крупной строительной компании.

«Идея проста, сделать общественное пространство и восстановить памятник для города и общего посещения. Пока мы планируем сделать там прогулочные зоны, рестораны, приспособить это все», — рассказал победитель торгов Сергей Ярошенко.

Собственник признает — объект сложный. С 2001 года «Кресты» под охраной, часть зданий — выявленные объекты культурного наследия. Может, поэтому очереди на аукцион не было. Всего два участника, внесшие задаток в 210 миллионов рублей.

Когда «Кресты» передадут новому собственнику, здесь начнется выявление предметов охраны. Ими может стать что угодно — и эти массивные лестницы, перила, балясины. Более того, даже сводчатые потолки в каждой отдельной камере.

Конечно, все это накладывает море ограничений на тех архитекторов, которые зайдут сюда приспосабливать изолятор под новые нужды. Тут и так все тесное, маленькое, так еще и сносить ничего нельзя.

Про это место точно есть что рассказать и что показать. Здесь сидели политик Лев Троцкий, председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин, а также Рокоссовский, Бродский, отец и сын Гумилевы. Артефакты повсюду — от расписанных сидельцами стен до календарей, где тщательно зачеркивались одинаково прожитые по распорядку дни.

«Крестам» предрекали стать отелем, арт-кластером, говорили, что проще снести и разбить на их месте парк или жилой комплекс. Участник торгов сказал, что с ним состязались как раз девелоперы. Он поднял шаг на 100 миллионов рублей, но ставку перебили.

«Этот проект никогда не сможет быть выгодным. Купив его за предложенные деньги и вложив в него еще столько же, там миллиард. Да, получить обратно в приемлемый срок — это практически нереально», — рассказал архитектор Всеволод Яковлев.

Вложиться, правда, придется. Несколько лет здание не отапливалось.

«Вся влажность, которая должна конденсироваться в кирпиче, она конденсируется около краски. И после очистки мы обнаруживаем там разрушившийся кирпич», — отметил Яковлев.

Это не первый пример частных инвестиций в исторические здания. Взять тот же остров Новая Голландия — вот только в ангарах, где сушили дерево для корабельных мачт, архитекторам и дизайнерам было попросторнее.