Совбез России заявил об угрозах портовой инфраструктуре со стороны НАТО

Фото, видео: Сергей Савостьянов/ТАСС; 5-tv.ru

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Бойцы ВС РФ неоднократно уничтожали безэкипажные катера ВСУ, начиненные взрывчаткой.

В российском Совбезе заявили об усилении угрозы портовой инфраструктуре со стороны НАТО.

Альянс занимается планированием боевых операций и рассматривает в качестве объектов поражения — морские суда, паромы, мосты и нефтяные терминалы. Как правило, исполнителями террористических акций становятся подконтрольные Киеву формирования.

Так, в акватории Черного моря наши военные неоднократно уничтожали начиненные взрывчаткой безэкипажные катера. Сейчас силовые ведомства отрабатывают новые способы защиты портовых сооружений. Ведомства должны усилить наблюдение, в том числе и за подводной инфраструктурой.