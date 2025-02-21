«Сделает свой выбор»: Папа Римский может отречься от престола по состоянию здоровья

Кардинал Равази: Папа Римский может отречься от престола по состоянию здоровья

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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На прошлой неделе понтифика госпитализировали с бронхитом.

Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья. Об этом сообщил кардинал Джанфранко Равази в интервью газете Corriere della Sera.

«Если папа Франциск будет иметь сложности в выполнении папских обязанностей, он сделает свой выбор. Думаю, он может принять решение об отставке», — сказал он.

При этом Равази отметил, что Папа Римский хочет довести до конца отмечаемый в этом году Юбилейный год христианства.

Франциск был госпитализирован в больницу Университета Агостино Джемелли в Риме 14 февраля. Врачи диагностировали понтифику бронхит. Позже стало известно, что болезнь переросла в «полимикробную инфекцию» и приобрела «сложную клиническую картину».

Понтифик не мог читать проповедь по утрам, для любых действий ему было необходимо «предписание врачей». Уже на следующий день Ватикан объявил, что у Папы Римского поражено оба легких.

Проблемы с легкими преследуют Франциска на протяжении всей жизни, так как в молодости он перенес операцию по удалению части одного из них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский призвал Европу снять санкции с России.