В Кремле раскрыли планы Путина на День защитника Отечества

Фото, видео: Михаил Метцель/ТАСС; 5-tv.ru

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Какие мероприятия пройдут 23 февраля?

Президент России Владимир Путин в День Защитника Отечества вручит госнаграды героям страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Песков во время ежедневного брифинга.

«Да, мероприятие (в День защитника Отечества — Прим.ред.) запланированное, традиционное, которое обычно бывает. И в Кремле состоится вручение госнаград нашим героям, нашим защитникам Родины», — отметил он.

Представитель Кремля пообещал поделиться подробностями мероприятия позднее. Песков также уточнил, что 24 февраля каких-либо мероприятий в связи с годовщиной начала спецоперации не запланировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из главных символов страны — Вечный огонь в Александровском саду — подготовили к празднику 23-го Февраля. Специалисты провели профилактический осмотр и очистили оборудование от нагара.

Это особый ритуал, требующий высокой квалификации и точности. Несмотря на то, что подачу газа прекратили на 40 минут, пламя продолжало гореть. Его аккуратно перенесли на временную горелку. Для этого использовали факел, которым огонь впервые зажгли в 1967-м.