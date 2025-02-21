«Есть установка»: Песков ответил на вопрос о сроках встречи между Путином и Трампом

Песков: нет никакой конкретики по встрече Путина и Трампа

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пресс-секретарь президента России отметил необходимость диалога двух лидеров.

На данный момент нет конкретной информации о дате и месте встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Пока никакой конкретики по встречи Путина и Трампа — нет. Есть понимание необходимости этой встречи и есть желания двух президентов, которые они высказали», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что поставлена задача подготовить встречу так, чтобы она была максимально результативна для обеих сторон.

Переговоры между Россией и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде были названы историческими. Так посчитал нужным их обозначить советник президента США Дональда Трампа, участник встречи Майкл Уолтц.

Политик указал на то, что встреча была нацелена на движение к мирному урегулированию конфликта на Украине, а также напомнил, что между Москвой и Вашингтоном годами не было контактов.

Ранее 5-tv.ru привел все заявления ежедневного брифинга Белого Дома.