В Балтийском море снова обнаружили повреждение кабеля

Фото: 5-tv.ru

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Инцидент произошел у шведского острова Готланд.

Новое повреждение кабеля зафиксировали у берегов шведского острова Готланд в Балтийском море. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану.

По предварительной информации, инцидент произошел с кабелем C-Lion 1 между Германией и Финляндией.

Когда именно случился обрыв — пока не установлено, однако об инциденте известно с 20 февраля.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в социальных сетях отметил, что правительство «очень серьезно» относится к сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море.

Отмечается, что о случившемся ужеосведомлены Вооруженные силы Швеции. Прокуратура начала предварительное расследование. Правоохранители не исключают, что обрыв мог случиться в том числе в результате внешнего воздействия.

Прежде в Балтийском море был поврежден кабель «Ростелекома». Авария случилась из-за внешнего воздействия. На качестве связи инцидент не сказался, жалоб от пользователей «Ростелекома» не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО стягивает корабли в Балтийское море.