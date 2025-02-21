Водитель погиб: в Дубне электричка протаранила легковой автомобиль

Фото, видео: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50; 5-tv.ru

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Жуткая авария произошла в 10:30 на первом километре Нового шоссе.

Электропоезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде в подмосковной Дубне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Отмечается, что жуткая авария произошла в 10:30 на первом километре Нового шоссе. В результате ДТП погиб мужчина, находившийся за рулем автомобиля.

«По предварительной информации, машинист, управляя электропоездом, совершил столкновение с автомобилем марки „Лада“, пересекавшим железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото: Telegram/Подмосковная полиция/gumvd50;

Прежде в этот день в Санкт-Петербурге произошла авария с участием скорой помощи и нескольких автомобилей. ДТП зафиксировано на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Строителей.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в машину скорую со стороны проспекта Строителей. Вследствие удара карета скорой помощи перевернулась и зацепила два автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машину каршеринга разорвало пополам в результате ДТП в Москве.