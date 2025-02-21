Мужские обрезания в Мозамбике: Трамп продолжает удивляться тратам администрации Байдена
Трамп: США потратили $12 миллионов на мужские обрезания в Мозамбике
Фото: Reuters/Kent Nishimura
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Американский президент привел примеры необоснованных трат демократов.
На процедуру мужского обрезания в Мозамбике из бюджета США было выделено 12 миллионов долларов. Об это заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.
Президент раскритиковал действия предыдущей администрации, а также привел примеры других необоснованных трат. Так, Соединенные Штаты выделили около 30 миллионов долларов на «политический ландшафт» в Бангладеш. Средства были направлены якобы на его усиление.
«Никто не знает, что они имеют в виду под политическим ландшафтом», — возмутился Трамп.
Кроме того, предыдущая администрация направила свыше 40 миллионов долларов на «социальные и поведенческие изменения в Уганде».
Глава Белого дома также рассказал, что ему удалось добиться снижения стоимости нового президентского самолета Air Force One в ходе переговоров с компанией Boeing. Таким образом он сэкономил американскому бюджету 1,7 миллиарда.
Прежде Трамп отмечал, что администрация его предшественника Джо Байдена выделила 100 миллионов долларов на презервативы для религиозно-политического палестинского движения ХАМАС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп разочарован из-за отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от сделки по ископаемым.