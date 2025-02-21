Звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева развелась с мужем

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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Оказалось, что у актрисы есть сын, которого она тщательно скрывала.

Звезда сериала «Папины дочки» Анастасия Сиваева развелась с мужем еще 21 мая 2024 года. Об этом пишет издание Super.

По информации СМИ, знаменитость была замужем за нефтяником Дмитрием Приваркиным. Изданию удалось выяснить, что он работает супервайзером в одном из филиалов американской нефтесервисной компании в Абу-Даби.

Сиваева познакомилась с Приваркиным, когда сериал «Папины дочки» еще шел по телевидению — последнюю серию проекта зрители увидели в 2013 году.

В 2015 году актриса, предположительно, вышла замуж за нефтяника — на это указывает смена фамилии знаменитости. У пары родился сын, которого Сиваева тщательно скрывает.

«Однако 21 мая 2024 года Анастасия и Дмитрий развелись, о чем свидетельствуют данные сайта мировых судей города Москвы», — отмечается в публикации.

После завершения съемок в «Папиных дочках» в 2015 году Анастасия Сиваева оставила кинокарьеру и ведет достаточно закрытый образ жизни, изредка публика в социальных сетях фотографии со своих путешествий. Известно, что недавно она снова вернулась к актерской деятельности, сыграв в двух эпизодах сериала «Папины дочки. Новые».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Папиных дочек» Ева Смирнова не определилась с профессией. Ее интересуют сфера кинематографа, но она хотела бы попробовать себя не только как исполнительница ролей.