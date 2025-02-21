Трамп разочарован в Зеленском из-за отказа от сделки с ископаемыми

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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Причем данное соглашение представляет выгоду и для самой Украины.

Президент США Дональд Трамп разочарован из-за отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от сделки по ископаемым. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Вместо того, чтобы вступить в конструктивные переговоры о том, как продвинуть эту сделку, мы получили много риторики в СМИ, которая была невероятно неудачной», — сказал он.

По мнению Уолтца, Киев должен испытывать «глубокую признательность» за все, что сделал Трамп и налогоплательщики США. Но вместе этого в адрес президента Штатов поступают оскорбления.

Как отметил Уотц, данная сделка представляет выгоду и для самой Украины. Он также уверен, что «в конце концов» Зеленский будет вынужден подписать договор.

Сделка подразумевает, что Украина должна предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов, которые включают в себя такие элементы, как скандий, иттрий, лантан и другие. Взамен Незалежной будет гарантирована безопасность. Но Зеленский отказался соглашаться на такие условия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил о близости мира к третьей мировой войне.