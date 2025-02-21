Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Таким образом представительство России ответило на провокационное заявление страны кленового листа.

Конфликт на Украине будет решен без участия Канады. Об этом сообщило посольство России в Оттаве в социальной сети Х.

Такое заявление было сделано в ответ на провокационный пост канадской стороны в социальной сети Х. В сообщении было сказано, что Канада поддерживает вооруженный конфликт на Украине вопреки политике президента США Дональда Трампа. Кроме того, МИД страны считает, что Россия предлагает Украине «нереалистичные условия мира».

«К счастью, украинский вопрос будет решен без участия Оттавы», — ответило российское посольство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что советник Трампа Уолтц дал оценку диалогу РФ и США. Политик подчеркнул, что государства не контактировали несколько лет. Переговоры между Россией и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде являются «историческими».

По крайней мере, так считает советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, участник встречи Майкл Уолтц. Встреча была нацелена на мирное урегулирование конфликта на Украине.