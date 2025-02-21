«Медицинский кризис»: бывшая девушка Маска попросила его срочно помочь их ребенку

Певица Граймс обратилась к Маску с просьбой о поддержании здоровья их сына

Фото: Alex Brandon/ТАСС

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Позднее знаменитость удалила пост из соцсети.

Бывшая спутница миллиардера Илона Маска певица Клэр Элис Буше, в музыкальной сфере известная под псевдонимом Граймс, обратилась к нему с просьбой оказать срочную помощь совместному ребенку. Об этом стало известно из сообщения газеты Daily Mail.

В четверг глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) находился на конференции партии консерваторов в Вашингтоне. Перед официальным мероприятием певица отметила его в социальной сети, ожидая реакции родителя на «медицинский кризис» сына.

По словам Граймс, на ситуацию следует обратить «немедленное внимание», поскольку ее больше нельзя игнорировать. Артистка добавила, что Маск может поддерживать с ней контакт, обратившись к третьим лицам. Однако позже она удалила послание, направленное на призыв к экс-партнеру.

В январе Илон Маск показался в публичном пространстве с другой избранницей. На встрече, которая предшествовала инаугурации президента США Дональда Трампа, основателя компании SpaceX заметили с директором по специальным проектам организации Neuralink, разработанной Маском, Шивон Зиллис.

Официально Маск был женат три раза, последний брак он расторгнул в 2021 году. Летом 2024 года у него родился 12-й ребенок от Зилис. До этого она уже рожала предпринимателю двойняшек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Илон Маск отреагировал на появление на свет своего 13-го ребенка одним словом.