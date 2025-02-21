ФСБ предотвратила теракт в местах дислокации воинских формирований

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Задержаны восемь граждан России, действующих по указаниям украинских спецслужб.

Действуя по указаниям спецслужб Украины, граждане России поджигали объекты транспортной инфраструктуры и планировали совершить теракт в местах дислокации воинских формирований. Все это — за минимальное вознаграждение. Задержано восемь человек, сообщили в ФСБ России.

Уточняется, что злоумышленники действовали на территориях Краснодарского края, Белгородской, Курской, Кемеровской, Челябинской и Оренбургской областях. Они были приговорены к колонии на срок от 22 до 16 лет.

После начала специальной военной операции на Украине в интернете появилось множество объявлений о «быстром заработке». Их размещают в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн казино и на других интернет-площадках. Цель — привлечь внимание молодежи, пожилых людей и маргинальных слоев населения.

Кроме того, украинские спецслужбы звонят гражданам России и представляются сотрудниками банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ. Они оказывают давление на жертву, запугивают и угрожают, чтобы вынудить перевести деньги на «безопасные счета» и таким образом «защититься от мошенников».

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