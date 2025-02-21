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Нейрохирургическое отделение в городе появилось лишь в 2023-м, для его организации в Запорожскую область переехал врач из Санкт-Петербурга.

Новейшие медицинские технологии приходят сейчас и на новые российские территории. Одним из примеров может стать Мелитополь, где местная областная больница стала настоящим инновационным центром для жителей сразу нескольких областей. Многие из врачей в свое время отказались от спокойной жизни в своих городах, чтобы спасать тех, кого киевский режим игнорировал много лет. С подробностями — корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Создана с нуля за короткий срок для высокотехнологичных оперативных вмешательств. Нейрохирургическое отделение в Мелитополе появилось лишь в 2023 году, для его организации в Запорожскую область переехал врач из Санкт-Петербурга.

«Все, что умел делать там, привез сюда. Все операции, которые мы здесь проводим, достаточно рутинные, стандартные и проводятся во всех стационарах РФ», — заявил заведующий отделением нейрохирургии ГБУЗ «Мелитопольская областная больница».

Но ранее их здесь не проводили никогда. Сейчас Михаил Еремеев возглавляет нейрохирургическое отделение в Мелитопольской областной больнице. Все операции и наблюдение за пациентами проходят под его контролем, каждого знает лично.

«Чувствую себя замечательно, хожу уже нормально, походка выравнивается, потому что два года я уже становился инвалидом», — заявил житель Мелитополя Александр Долинский.

Пациенты поступают в больницу и из соседней, Херсонской области. В прошлом году здесь провели уже больше 300 операций, и это только по нейрохирургии. Сейчас в регионе всю систему здравоохранения приводят к российским стандартам.

Часть мелитопольского областного онкологического дипансера сейчас ждет своей очереди на ремонт. Совсем скоро абсолютно все здания приведут к общему виду. Но самые главные изменения — внутри.

Больше 30 лет одна из частей диспансера пустовала, ее строительство заморозили украинские власти. Врачи признаются — о таком оснащении раньше они могли только мечтать.

«Находимся на данный момент в операционном блоке, здесь у нас новое оборудование, где оказывается помощь нашим пациентам, проходит выполнение сложных операций», — заявила заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии ГБУЗ «Мелитопольский Областной Онкологический центр» Елена Мамонова.

Надежда на спасение жизни появилась и у тех, кто страдает сердечными заболеваниями. Так, в Бердянском сосудистом центре открыли новое отделение аритмологии.

И самое главное, что их установка, как и любая другая операция, теперь бесплатны. Заведующий отделением вспоминает: раньше пациентам приходилось платить за них от пяти тысяч долларов. У большинства попросту не было такой возможности.

«Ни копеечки ни за что не уплачено, все за счет государства. Меня хорошо приняли здесь, скорой помощью привезли, вчера сделали операцию, сегодня я уже улыбаюсь», — заявила жительница Михайловского района Запорожской области Светлана Ястребова.

Механизм полного обновления системы здравоохранения запущен. Единственная проблема, которая существует в регионе сейчас по оценке регионального профильного министерства, — нехватка кадров.

«У нас укомплектованность врачами медицинских организаций составляет менее 50%. И это тот вызов, с которым работает как правительство Запорожской области и Минздрав Запорожской области, так и Минздрав федеральный, Минздрав России», — заявил министр здравоохранения Запорожской области Борис Александров.

По просьбе медработников области, озвученной на прямой линии с Владимиром Путиным, правительство удвоило выплаты по программам для земских медиков. В прошлом году в область привлекли 44 специалиста, в планах увеличить это число в кратных размерах.