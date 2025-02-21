Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Американский эксперт в сфере международной политики дал эксклюзивное интервью «Известиям».

Новое место Европы находится на периферии глобальных процессов. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, такое положение дел особенно заметно при рассмотрении механизма урегулирования украинского конфликта. И в этом, в первую очередь, виновны сами руководители государств Евросоюза/

«Что они могут предложить? Они не приносят денег и не представляют реальной военной силы. У них нет запасов оружия. Их можно описать как банду маленьких беззубых собачек. Единственное, на что они способны — это лаять и шуметь. Для чего они хотят сесть за стол переговоров?

В США это называется «детский стол», когда все взрослые сидят за главным столом, а есть стол для детей, которые не будут участвовать в разговоре взрослых. Европейцы сидят за детским столом. Потому что они не зрелые в любом смысле этого слова», — сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Кроме того, американский эксперт в сфере международной политики подчеркнул, что прямо сейчас начинается полный выход США из конфликта на Украине.

И способствует этому не только налаживание отношений между Россией и США, но и личная неприязнь американского президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому, а также многочисленные факты коррупции на Украине, касающиеся американской помощи.

В частности, сейчас в Штатах идет расследование относительно 50 миллиардов долларов, которые украли из американских фондов и отправили на Украину. Эти деньги были обнаружены на счетах в банках стран Карибского бассейна.