В Санкт-Петербурге перевернулась машина скорой помощи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Движение на дороге частично перекрыли, на месте происшествия работают экстренные службы.

В Санкт-Петербурге произошла авария с участием скорой помощи и нескольких автомобилей. ДТП зафиксировано на пересечении улицы Ленинградской и проспекта Строителей, сообщил источник 5-tv.ru.

Он также отметил, что в ДТП были повреждены еще три машины. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в машину скорую со стороны проспекта Строителей. Вследствие удара карета скорой помощи перевернулась и зацепила два автомобиля: тот, что проезжал мимо и тот, что был припаркован у дороги.

Бригада скорой помощи в момент аварии ехала на вызов. В машине не было пациентов, а сотрудники не пострадали. Движение на дороге частично перекрыли, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что машину каршеринга разорвало пополам в результате ДТП в Москве. Водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб. Когда случилась авария, в салоне автомобиля находилось два человека. Хоть последствия столкновения и выглядят страшно, оба пассажира уцелели.