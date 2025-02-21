«Грады» ударили по пунктам управления БПЛА боевиков. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Эти РСЗО особенно эффективны против живой силы противника.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пикапы, расчеты АГС, минометные расчеты, пункты управления БПЛА, а также скопления живой силы ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.