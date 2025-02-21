В Калужской области загорелся склад вторсырья

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Пожару присвоен второй ранг сложности.

В Жуковском районе Калужской области загорелся склад вторсырья. Об этом сообщили МЧС России в Telegram-канале.

«В Жуковском районе на 1 000 квадратах горит склад вторсырья», — сказано в сообщении.

Пожар начался в деревне Окороково. Там на открытой территории загорелось вторсырье. Огонь распространился на территорию в 500 квадратных метров. Быстро площадь пожара увеличилась вдвое и в настоящий момент составила уже тысячу квадратных метров.

Площадь территории для хранения вторсырья занимает три тысячи квадратных метров на две. Установлены паллеты разной высоты. Здание расположено в промышленной зоне. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Для ликвидации огня привлечены 40 специалистов и 11 единиц техники. На данный момент нет информации о жертвах или пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрыв произошел на газовой буровой вышке в Тюменской области. В результате инцидента есть пострадавшие. Взрыв произошел на Радонежском месторождении, два сотрудника получили травмы.