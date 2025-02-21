«Потрошат без остатка»: в ЦБ рассказали о новых махинациях мошенников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Только в прошлом году аферисты выманили у россиян больше 27 миллиардов рублей.

Над решением другого актуального вопроса — борьбы с мошенничеством — сейчас активно работают в Центробанке. Глава ведомства сегодня предложила ввести персональную ответственность сотрудников финансовых организаций, по вине которых злоумышленники смогли похитить деньги у клиентов. Как это будет работать выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Вирус-потрошитель атакует банковские счета россиян. Каждое второе хищение мошенники проворачивают с помощью новой программы под названием SpyNote.

«Он мимикрирует под разные безобидные программы, и с помощью этого вредоноса мошенники некоторое время наблюдают за телефоном, видят пароли, видят СМС. Затем они без труда удаленно открывают банковское приложение и потрошат все счета без остатка», — рассказала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Только в прошлом году аферисты выманили у россиян больше 27 миллиардов рублей. Но Эльвира Набиуллина рассказала, что многие банки занижают уровень кибермошенничества. Логика простая — клиент же сам перевел деньги, пусть и под влиянием обманщиков. Один из таких случаев зафиксировал видеорегистратор в такси. Пассажирка разговаривает с мошенниками и спрашивает у водителя, как ей сделать перевод.

ЦБ планирует ввести персональную ответственность банковских сотрудников, которые допустили хищение средств. А финансовые структуры будут обязаны защитить свои приложения от вирусов удаленного доступа.

«Планируется создание через единую биометрическую систему слепков голосов мошенников, чтобы уже независимо от того, что они говорят, просто по отпечатку голоса выявлять мошеннические звонки и блокировать их на лету», — объяснил Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по кибербезопасности.

В этом году в платежных приложениях появится «спецкнопка» для быстрого обращения жертв мошенников. Клиент оперативно получит справку для обращения в полицию.

Некоторые банки уже используют искусственный интеллект для выявления мошенников, а украденные средства возвращают клиенту. Звучит заманчиво. Правда, для этого человек должен согласиться на прослушку телефонных разговоров.

Распознать мошенников непросто даже тем, кто родился со смартфоном в руках. Мошенники подделали голос подруги Елизаветы Калтыгиной и разыграли распространенную сцену с ДТП.

«Своим вот этим голосом моей Эльвиры, подруги: «Нет Лиза, я в беде, помоги, все, деньги». Я говорю: «Сколько тебе денег?» 150 тысяч. Я говорю: «Подожди, серьезно? Какие 150 тысяч», — вспоминает потерпевшая.

Но современные технологии даже создают цифровые копии людей.

«Использование дипфейков растет в классических способах социальной инженерии. То есть когда мошенники обзванивают людей для того, чтобы преодолеть этот психологический барьер, они используют, соответственно, дипфейки», — рассказала председатель ЦБ РФ.

Один из эффективных методов борьбы с мошенниками — так называемый период охлаждения. Это когда банки замораживают сомнительные денежные переводы на два дня. Но лишь 60 процентов потенциальных жертв за это время успевают понять, что их пытались обмануть, остальные — лишаются своих денег.