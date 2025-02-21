«Безопасный счет»: в Екатеринбурге юноша перевел полмиллиона рублей аферистам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В отношении случившегося проводится следственная проверка.

В Екатеринбурге подросток собирался предотвратить утечку денежных накоплений отца и попался на уловку мошенников. В результате школьник перевел злоумышленникам около 500 тысяч рублей. Об этом стало известно из сообщения URA.RU.

Недобросовестные граждане позвонили десятикласснику. Они представились сотрудниками учебного учреждения и объявили о том, что им нужно войти в личный кабинет мальчика, чтобы добавить оценки в табель по успеваемости.

Аферисты потребовали у собеседника личные данные от портала «Госуслуги», которые в конечном счете тот предоставил. После этого с юношей установил контакт самонареченный «прокурор». Якобы уполномоченный сотрудник предупредил школьника, что неустановленные пользователи попробовали перевести средства на Украину с отцовского счета.

Для предотвращения «утечки» финансов, их нужно было незамедлительно отправить на «безопасный» счет. Однако все действия подросток совершал без законных представителей, поскольку подставные уполномоченные сотрудники угрожали ему уголовным делом. Юноша отправил средства с телефона родителя.

Рассекретить схему удалось только тогда, когда отец получил уведомление о списании 495 тысяч рублей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту мошенничества.

«Рекомендуется исключить телефонное общение ребенка с неизвестными абонентами. Это позволит предупредить мошеннические, а также иные противоправные действия в отношении детей», — предупредили представители УМВД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поступить в случае перевода денег от незнакомца.