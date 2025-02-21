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Глава МИД РФ встретился с коллегами из Индии, Алжира и Турции.

Прояснить позицию европейцев относительно начавшихся переговоров Москвы и Вашингтона, а также по вопросу украинского конфликта сегодня попытался обозреватель «Известий». Он задавал вопросы многим еврочиновникам, но они загадочно улыбались и убегали от него. Происходило это сегодня в ЮАР, где открывается саммит «Большой Двадцатки». Репортаж из Йоханесбурга корреспондента Антона Золотницкого.

Принимающая сторона вовсю демонстрирует африканский колорит. Явно с намерением создать дружественную атмосферу перед встречей и показать — у Глобального Юга тоже есть голос. Его, правда, пытаются заглушать. Все прошлые встречи в формате G20 Запад использовал, чтобы навязывать остальным «украинскую» повестку. Но сейчас расклад сил изменился. США отказываются от киевского проекта, в лагере войны остается Старый свет, которому явно трудно подобрать слова. Молчит глава МИД Британии и глава дипломатии ЕС Каллас.

Кайя Каллас в ЮАР приехала на день раньше, чтобы потребовать от африканцев прекратить поддерживать Россию. Очевидно, без особой надежды на успех, как бы для проформы, повторяла привычные мантры.

«Ничего об Украине без Украины и ничего о Европе не может быть согласовано без участия Европы», — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас.

Но Европе нечего предложить ни переговорному процессу, ни Глобальному Югу. Президент ЮАР Рамафоса, отвечая на вопрос «Известий», подтверждает: даже под давлением Запада республика от отношений с Россией не откажется.

«Исключение какой-либо страны из диалога не является инструментом нашей внешней политики. Мы сотрудничаем с Россией по целому ряду направлений», — заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Россия как раз в рамках «Двадцатки» создает вокруг себя «островок стабильности» — отсюда контакты по линии проверенных партнеров БРИКС. Сергей Лавров общается и с принимающей стороной. До этого — встреча с китайским министром.

«Мы продолжим работать в стратегической связке и в ООН, особенно в Совете Безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, АСЕАН и, безусловно, в „Группе двадцати“, которая является важной ступенью продвижения принципов многополярности и ступенью привыкания наших западных коллег к честной, справедливой, равноправной и взаимоуважительной работе», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пока БРИКС предлагает взаимовыгодное сотрудничество, ЕС пытается заместить роль мирового жандарма, от которой отходит администрация Трампа. Вот и встречу G20 глава Госдепартамента Рубио проигнорировал — якобы из-за антиамериканской позиции ЮАР.

ЮАР открыто заявляет: в своем председательстве республика планирует отстаивать строительство многополярного мира и верховенство Устава ООН, тезисы, которые живо откликаются среди других стран глобального большинства.

Сергей Лавров встречается с министром иностранных дел Индии и с коллегой из Алжира. Пока европейским представителям остается только «курить в сторонке». Буквально. Министр иностранных дел Франции вот не удержался, затянулся электронной сигаретой прямо в зале для заседаний.