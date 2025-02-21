В пригороде Тель-Авива неизвестные подорвали три автобуса

В пригороде Тель-Авива были подорваны три автобуса

Фото: 5-tv.ru

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Местная полиция не сомневается, что случившееся — это теракт.

В пригороде израильского города Тель-Авив одновременно взорвались три автобуса. В уцелевшем транспортном средстве также обнаружено взрывное устройство. Полиция считает, что случившееся — теракт, сообщает The Times of Israel.

Автобусы подлетели от взрыва почти одновременно. Водители общественного транспорта в городе получили указания немедленно остановиться и осмотреть средство передвижения на предмет наличия в нем взрывных устройств.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые ищут подозреваемых», — сообщил представитель полиции.

В настоящий момент нет информации о жертвах. Представители власти призвали граждан избегать районов, в которых произошли взрывы, а также бдительно относиться к подозрительным предметам.

Из-за случившегося глава Минтранса Израиля остановил движение поездов. Об этом сообщила израильская газета Israel Hayom.

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