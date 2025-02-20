«Родной театр»: Певцов вновь сыграет на сцене «Ленкома»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Художественный руководитель «Ленкома» пригласил попавшего в скандал актера присоединиться к труппе.

Актер Дмитрий Певцов поблагодарил за предложение снова стать частью Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», которое сделал ему режиссер Владимир Панков. Радостной новостью он поделился в своем Telegram-канале.

«Спасибо и земной поклон Владимиру Панкову», — передал Дмитрий переполнявшие его чувства.

Актер анонсировал первый спектакль, в котором исполнит роль — «Юнона и Авось».

«Далее участие в театральных работах нового худрука», — обозначил он собственные планы, обнадежив подписчиков.

Многие зрители были огорчены, когда узнали об его уходе из театра. На тот момент должность директора занимал Марк Варшавер. После кадровых перестановок он занял должность президента «Ленкома», взяв на себя исключительно руководство развитием учреждения. Смена должностных обязанностей Варшавера больше не позволяет ему снимать с репертуара постановки с участием Певцова из-за его перехода на работу в Госдуму в 2021 году.

Несмотря на скандальные комментарии Дмитрия Певцова, официальной причиной отказа от сотрудничества с ним были названы именно его «неэтичные и не соответствующие действительности» заявления о предпринимаемых против него действиях, в том числе о снятии его портрета со стены в фойе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как «Ленком» принял Владимира Панкова в качестве нового художественного руководителя.