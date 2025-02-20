Metro: Ванга предсказала, что Путин станет властелином мира в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Предсказательница уверяла, что Европе суждено превратиться в «пустыню».

Весной 2025 года на Востоке начнется третья мировая война, которая уничтожит Запад. А президент России Владимир Путин станет «господином мира». Именно такое «пророчество» оставила болгарская ясновидящая Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова). Ее предсказание приводит британская газета Metro.

«Одна из самых известных в мире ясновидцев предсказала мрачное будущее для Европы в 2025 году… Она также предсказала, что Владимир Путин станет «властелином мира», а Европа превратится в «пустыню», — сказано в материалах газеты.

Ванга также пророчила, что «Россия не только выживет, но и будет господствовать в мире». Авторы статьи отмечают, что прогнозы Ванги не все воспринимают всерьез. Однако мало кто может поспорить с тем, что они сходятся с нынешней реальностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какая судьба уготована России и всему миру. Пока весь мир будет опустошен конфликтами, Россия будет восходить на самый высокий пьедестал.