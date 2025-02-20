Из-за атаки дронов на Кубани загорелась электроподстанция

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте падения обломков работают специальные службы

Пожар начался на электроподстанции из-за повторного падения обломков беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Динском районе Кубани. Об этом сообщил оперштаб региона.

«В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы», — заявили в оперштабе Краснодарского края.

Пару часов назад на помещение электроподстанции в Динском районе уже упали обломки украинского беспилотника. Тогда возгорания не произошло.

«Отключение электроснабжения не производили», — передавали тогда представители служб региона.

В свою очередь, повторное падение уже привело к возгоранию. На данный момент, по предварительной информации, пострадавших нет. По текущим сведениям, все территории, подвергшиеся вечером 20 февраля атакам, оцеплены, включая электроподстанцию в Динском районе.

В другом районе Краснодарского края, Славянске-на-Кубани, введен локальный режим ЧС. Там повреждены хозпостройки.

Ранее 5-tv.ru писал, что за четыре часа над Россией уничтожено 28 беспилотников ВСУ на территории Краснодарского края, Белгородской области и над акваторией Азовского моря.