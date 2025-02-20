За четыре часа над Россией уничтожено 28 беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Атаке подверглось три региона страны.

В промежуток с 15:30 до 19:30 по московскому времени над Россией было уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Российские средства ПВО засекли и уничтожили 19 БПЛА ВСУ над территорией Краснодарского края, восемь над акваторией Азовского моря и один над Белгородской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшую ночь над территорией регионов России дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ также были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.