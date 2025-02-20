Вэнс заявил, что завершение украинского конфликта требует контакта с Россией
Джей Ди Вэнс: мир на Украине требует поддержания контактов с Россией
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Фото: Reuters/Nathan Howard
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По его словам, он декларирует позицию самого президента Трампа.
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил на Конференции консервативного политического действия, что для завершения конфликта на Украине необходимо поддерживать контакты с Россией.
По словам политика, президент США Дональд Трамп хочет остановить гибель людей и добиться мира в интересах конфликтующих сторон, а также Европы и США.
«Он хочет установить прочный мир в Европе, потому что президент верит в это, и он абсолютно прав. Мир в интересах России. В интересах Украины. Он в интересах Европы. Но самое главное, мир в интересах американского народа, и он собирается бороться за него до конца своей администрации», — заявил Вэнс.
Он также отметил, что Штатам хотелось бы в будущем вновь заключить прочный союз с Европой, однако это будет зависеть от того, в каком направлении пойдет европейское общество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вэнс признал масштабное преимущество ВС РФ в конфликте на Украине.