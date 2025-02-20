США выступили против упоминания России как агрессора в заявлении G7

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Кроме того, члены «Большой семерки» не пришли к согласию относительно участия Зеленского в виртуальном саммите.

США выступили против формулировки «агрессор» в отношении России в заявлении G7 по случаю трехлетней годовщины начала спецоперации на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным британской газеты, Вашингтон не хочет считать Москву агрессором в конфликте на Украине.

«Американские спецпредставители возражают против фразы „российская агрессия“ и подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта», — говорится в материале.

Кроме того, лидеры «Большой семерки» не пришли к единому мнению относительно участия главы киевского режима Владимира Зеленского в виртуальном саммите. В публикации отмечается, что таким образом может быть сорвана «традиционная демонстрация единства» Запада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за отмену санкций против России. Как отметил европейский политик, в первую очередь он надеется на отмену ограничений в сфере энергетики. При этом Сийярто прямо отметил, что нынешние санкции вредят экономике не только Венгрии, но и всего мира.