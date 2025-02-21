«Очень коварная»: врач рассказала, чем опасна язва желудка

Гастроэнтеролог Антипова: язва желудка может долгое время не проявляться

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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От самого опасного заболевания желудочно-кишечного тракта страдает примерно 10% населения планеты.

Игнорирование язвы желудка на начальных стадиях приводит к необратимым последствиям. Как распознать недуг в первое время и противостоять ему, объяснила врач-гастроэнтеролог Евгения Антипова в беседе с URA.RU.

«Она ведь, помимо пагубного воздействия, еще и очень коварная, долгое время может особо не проявляться, а потом очень остро дать о себе знать», — рассказала врач.

Антипова также добавила, что хотя возбудитель — бактерия Helicobacter pylori, есть провоцирующие факторы. Среди них: наследственная предрасположенность, стрессы, злоупотребление спиртным и регулярный прием гормональных или обезболивающих препаратов.

Более того, по мнению специалиста, гораздо хуже выраженной боли в верхней части живота после еды, снижения аппетита и повышенной утомляемости является бессимптомное течение заболевания. Такой вариант характерен для 20% пациентов. Впоследствии у них возникают желудочные кровотечения и прободение стенки органа.

«Надежнее метода, чем ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) — я не знаю. После осмотра слизистой изнутри можно сразу увидеть язвенный дефект, оценить его серьезность», — поделилась самым эффективным методом выявления проблемы гастроэнтеролог.

В ходе исследования врачи сразу исключают другой диагноз — рак желудка. После диагностики, по словам Антиповой, необходимо сразу же приступать к лечению с помощью антибиотиков, гастропротекторов и диеты.

Однако эксперт предостерегает: отрицательный результат в ходе диагностики не повод расслабляться. Здоровому человеку стоит соблюдать профилактические меры: отказаться от вредных привычек, следить за состоянием зубов и не злоупотреблять лекарствами.

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