Фото: Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

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Страны, подписавшие документ, требуют от РФ срочного выведения войск с территории Украины.

США впервые с начала спецоперации не поддержали антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, подготовленную к 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами документа являются Германия, Великобритания, Франция, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.

Страны, подписавшие резолюцию, требуют от России срочного выведения войск с территории Незалежной.

При этом в проекте резолюции ничего не указано про право народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.

Документ получил название «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине».

В тексте также нет ни одного упоминания о террористических нападения киевского режима на мирных жителей России и присутствие украинских боевиков в Курской области.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вэнс признал масштабное преимущество ВС РФ в конфликте на Украине.