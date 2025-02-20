В Кемеровской области машина в полете сбила людей

Водитель иномарки в Анжеро-Судженске сбил людей, которые шли по тротуару

Фото, видео: 5-tv.ru

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Одна из пострадавших — беременная женщина.

В начале — шокирующие кадры из Кемеровской области. Там легковушка наехала на сугроб, перевернулась на бок, и вылетела на тротуар, где снесла женщину с подростком. Оба пешехода — в тяжелом состоянии, сейчас в больнице.

По словам очевидцев, пострадавшая беременна. Водитель же, когда приехала полиция, даже не смог выйти из машины. Как выяснилось, он был сильно пьян.

Уровень алкоголя почти в четыре раза превысил допустимый. В отношении лихача возбудили уголовное дело. Решается вопрос об аресте — водителю грозит до семи лет колонии.