Уйдет со сцены? Новый альбом Валерии станет последним в ее карьере
Пригожин: новый альбом Валерии станет последним в ее карьере
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев, Павел Бедняков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Иосиф Пригожин рассказал об уходе певицы со сцены.
Новый альбом певицы Валерии станет последним в ее карьере. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил ее муж — продюсер Иосиф Пригожин.
Продюсер уточнил, что премьера состоится 11 апреля.
«Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций и называется „Исцелю“. Больше альбомы Валерия выпускать не будет», — сказал он.
Пригожин также рассказал, что в ближайшие три года состоится последний концерт Валерии, поскольку певица приняла решение уйти со сцены. По его словам, артистка задумывалась об этом еще в период пандемии коронавируса.
Ранее заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) выпустил клип на свою новую песню «Я останусь с тобой». Съемочный процесс проходил в московской школе № 1409.
Главной героиней клипа стала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В съемках также принимали участие 700 учеников образовательного учреждения и музыканты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Серж выпустил патриотическую песню «Россия».