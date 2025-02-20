Путин провел разговор с командирами 810-й бригады и 56-го полка по Курской области

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Накануне российский президент сообщил, что ВС РФ пересекли границу с Украиной.

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии по ситуации в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Военнослужащие российской армии доложили о ходе боевых действий в приграничье.