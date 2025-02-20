Сотни тысяч за птицу: Киркоров нашел новое занятие после отъезда детей из дома

Филипп Киркоров приобрел арт-объект за 330 тысяч рублей

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Instagram*/fkirkorov; 5-tv.ru

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Яркое произведение искусства будет украшать дом знаменитости.

Народный артист России Филипп Киркоров купил голубую утку за 330 тысяч рублей. Об этом сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на страницу певца в социальных сетях.

Исполнитель опубликовал видео, на котором распаковывал посылку. Внутри коробки оказалась фигурка голубого утенка.

Этот арт-объект стоимостью 330 тысяч рублей, был вдохновлен двумя картинами Жан-Мишеля Баския — «Untitled (Bone)» и «Bird on Money». Последняя посвящена джазовому саксофонисту Чарли Паркеру, выступающему под псевдонимом «Bird» (птица).

«Как красиво! Уже вижу, какой утенок — это просто нереально, фантастически красивый арт-объект», — поделился эмоциями Киркоров.

Артист сразу же определил новому произведению искусства место в своем доме. Птица будет стоять рядом с другим утенком —«King of Pop». Эта работа посвящена уже Майклу Джексону.

Ранее 5-tv.ru писал о том, дети Киркорова уехали в дубайскую школу. За границей наследники певца отучились один год, а потом возвращались в Россию из-за конфликтов со сверстниками.

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