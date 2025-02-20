«Никаких проблем нет»: в Совфеде прокомментировали возращение Visa и Mastercard

Зампред СФ Журавлев: о возвращении в Россию Visa и Mastercard говорить пока рано

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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В России существуют свои аналоги западным системам.

После начала официальных переговоров РФ и США многие иностранные компании, ушедшие из России, заявили о своей готовности вернуться на российский рынок — не стали исключением и международные платежные системы Visa и MasterCard.

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Николай Журавлев, тем не менее, призвал не радоваться раньше времени и напомнил, что в России есть собственные платежные системы, ничуть не уступающие западным аналогам.

«Об этом рано говорить. У нас независимая структура национальной системы платежных карт Мир прекрасно работает. С точки зрения удобств клиента никаких проблем нет. Этого обсуждение про возвращение Visa и MasterCard в Россию я не слышал», — заявил чиновник в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Помимо Журавлева ситуацию прокомментировал и глава ассоциации банков России (АБР) Анатолий Козлачков, который также заявил, что не имеет никаких данных на этот счет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме назвали условия для возвращения Visa и Mastercard в Россию.