Европа плачет, Украина греется: Болгария вводит лимит цен на электроэнергию

Фото: www.globallookpress.com/Julian Stratenschulte

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Пороги начнут действовать с апреля 2025 года.

Болгария намерена ввести лимит биржевых цен на электроэнергию. К этому привели большие скачки стоимости энергопоставок из стран Восточной Европы в Молдавию и на Украину. Об этом пишет EADaily со ссылкой на Mediapool.

Пороги начнут действовать с апреля 2025 года. Как уточняется, при достижении лимита будет работать механизм компенсации счетов за электроэнергию для стратегических отраслей экономики.

«Если биржа превысит максимальный ценовой потолок, важные секторы получат разницу от лимита до фактически достигнутой рыночной стоимости. Однако, если электроэнергия станет дешевле ниже минимального порога, те, кто получает компенсацию, должны будут возместить разницу от фактической цены ниже порога в Фонде безопасности электроэнергетической системы (EUSF)», — говорится в публикации.

Глава Минэнерго Болгарии Жечо Станков назвал приоритетом долгосрочную политику, позволяющую предоставлять предпринимателям энергию по доступным ценам. Причем страны Юго-Восточной Европы намерены добиваться от Еврокомиссии выплаты комиссии за сверхвысокие цены на электроэнергию в регионе.

Отмечается, что в Болгарии среднесуточные цены на электроэнергию 18 февраля составили 197 евро (более 18,5 тысяч рублей) за МВт-ч, а в пиковые часы стоимость поднималась до 300 евро (более 28 тысяч рублей) за МВт-ч. Причем это не предел. Еще выше цены взлетали в Болгарии 21 января и 13 февраля.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит нефти и газа из России в Евросоюз. Незалежная предупредила об этом еще в августе 2024-го. Тогда она призвала европейцев переключиться на поставки ресурсов из Казахстана и Азербайджана. После этого заявления российский газ в Европе начал дорожать.

Уже в первый день года стало известно о том, что Европе использовала рекордные объемы газа из хранилищ. А это на фоне морозов и остановки транзита топлива из РФ. В то же время цены на газ достигли рекордного уровня.

Тем временем Евросоюз продолжает вводить санкции против России. Представители стран организации согласовали 16-й пакет рестрикций 19 февраля. Сами европейские чиновники неоднократно оправдывали ограничительные меры тем, что хотят снизить зависимость от российских ресурсов. Однако на фоне резко убывающих запасов газа в хранилищах ЕС подобные заявления выглядят нелепо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прибалтика разорвала энергетические связи с Россией и Белоруссией.