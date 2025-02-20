«Принятие и прощение себя и других»: в прокат вышел фильм «Чистый лист»

Фото, видео: Кадр из х/ф «Чистый лист», реж.: Полина Кондратьева, 2024 г.; 5-tv.ru

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Эта работа является дебютной полнометражной картиной для режиссера Полины Кондратьевой, но уже успела завоевать награду и положительные оценки критиков.

В столичном кинотеатре «Иллюзион» на днях состоялась премьера фильма «Чистый лист». Режиссером картины выступила Полина Кондратьева, а главные роли там сыграли актрисы Елена Лядова и Полина Цыганова.

В этом фильме раскрывается бессмертная тема «отцов и детей», а также показан путь взросления обычного подростка.

Главной героиней здесь является Рита — поэтически одаренная 17-летняя девушка, которая только начинает познавать этот мир, из-за чего влипает в огромное количество неприятностей. Не так давно девушка потеряла маму, и теперь воспринимает все наставления своего отца еще острее.

Как и многие подростки, Рита предпочитает не прислушиваться к мнению старших и устраивает некий бунт. Она ни в какую не хочет учиться, а любит лишь ходить на вечеринки, так как-то же самое делают другие ее сверстники.

Однако все это лишь напускное. Настоящая Рита открывается зрителю на бумаге — через стихи и музыку. Только так она может выразить свои чувства, ведь никому больше неинтересны ее переживания.

Неожиданно для себя девушка решает взять ответственность за жизнь девочки с инвалидностью — дочери своей преподавательницы Татьяны Николаевны — Саши. Именно это решение полностью меняет жизнь как Риты, так и остальных.

Героине предстоит пройти через множество препятствий для того, чтобы наконец принять себя и окружающих, а также научиться любить и заботиться.

«Чистый лист» — один из самых нежных и трогательных сценариев, которые я когда-либо читала. Для меня он про любовь, конечно. Про принятие другого человека, про принятие себя, про прощение себя и других», — говорит исполнительница главной роли Елена Лядова в комментарии 5-tv.ru.

Режиссер Полина Кондратьева смогла полностью реализовать в фильме все задуманное. Каждый сюжетный поворот, каждый поступок героев играет роль и четко отвечает намерению автора.

«Я благодарна Полине за эту роль в моей кинобиографии. Не могу не отметить ее профессионализм режиссера. В каждом кадре она была уверена и знала, чего хочет. Сама Полина тонкая-звонкая, а взяла такую непростую историю и главное — сняла очень хорошее кино», — говорит Лядова о работе Кондратьевой.

Многие кинокритики уже дали свои оценки фильму. Надо сказать, многие из них более, чем положительные.

«По описанию может показаться слезовыжимательной машиной, но фильм не просит от зрителя ничего (даже слез), кроме внимания», — писала кинокритик Ная Гусева в журнале «Сеанс».

«Чистый лист» соединяет в себе историю взросления и большой исцеляющей дружбы», — пишет кинокритик Максим Ершов для Окколокино.

Многие критики сошлись на том, что история получилась на самом деле очень глубокой и человечной, а проблемы, затронутые в фильме, будут актуальны для каждого человека в любое время.

Стоит отметить, что «Чистый лист» является дебютной полнометражной картиной для режиссера, и она уже завоевала гран-при на фестивале «Короче».

На премьеру фильма в кинотеатр «Иллюзион» актрису Полину Цыганову пришел поддержать ее отец — актер Евгений Цыганов вместе с супругой Юлией Снигирь. Также среди именитых гостей на премьере был замечен стилист Омар Байрамов.

В прокат кинокартина выходит уже с 20 февраля.

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