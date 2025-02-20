Пришли раньше на три месяца: к побережью Кунашира подошли косатки

К побережью Кунашира подошли косатки раньше на три месяца

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wolfgang Jäkel; 5-tv.ru

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С чем связан этот неожиданный визит — пока не ясно.

Появились уникальные для февраля кадры в Сахалинской области. Жители Курильских островов стали свидетелями необычного явления — к Кунаширу подошли косатки. Морские хищники демонстрировали свои плавники всего в нескольких метрах от берега.

Специалисты обращают внимание, что косатки обычно появляются в этих местах не раньше мая. С чем связан этот неожиданный визит — пока не ясно.

При этом ученые уже не первый раз фиксируют подобные аномалии. Так, на Кунашире впервые зимой заметили краснокнижную черную крякву, а еще на острове впервые за 20 лет отметился редкий сокол-сапсан.