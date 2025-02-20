В России намерены ужесточить контроль за лифтовым оборудованием

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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В конструкциях машин обнаружили опасные недоработки.

В конструкции современных скоростных лифтов обнаружили опасные недостатки. Как выяснили «Известия», при отключении электричества такие подъемники — могут потерять управление.

Изъяны нашли в важнейших агрегатах, которые отвечают за подъем и торможение, а также эвакуацию пассажиров в случае ЧП. Все это может привести к серьезным травмам и даже гибели людей.

На этом фоне в Росстандарте подготовят обновленный ГОСТ. Отечественные лифты со следующего года начнут изготавливать по усовершенствованным стандартам безопасности. А за обслуживанием зарубежной техники усилят контроль.