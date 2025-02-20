Мертвая душа с обязательствами: свидетельство о смерти выдали живому человеку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Причем оформлен документ был в 2006 году.

В Санкт-Петербурге выдали свидетельство о смерти гражданинe Андре. Г. Загвоздка в том, что он жив и продолжает платить налоги. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Андрей родился в городе Полтава на Украине в 1971 году. Он проживал в Санкт-Петербурге, после чего переехал в Москву. В столице мужчина находился без прописки. Позднее купил дачу в Рязанской области и собирался подключить газ в доме. Однако для этого нужно прописаться в регионе.

Тогда Андрей отправился в паспортный стол. Там отдал сотрудникам свой документ, удостоверяющий личность. Стоит отметить, что это был 2013 год. Через несколько дней поступил звонок супруге Андрея, в трубке прозвучали страшные слова о смерти мужа. Но он жив!

Мужчина снова пошел в паспортный стол, но там сделать ничего не смогли, сославшись на свидетельство, которое пришло из Петербурга. Причем оформлен документ был в 2006 году.

После этого Андрей решил обратиться за помощью к юристу. Однако специалист сказал, что по месту жительства решить ситуацию не получится. Доказать ошибку можно лишь одним способом — поехать в Петербург. Также нужно подать заявление в суд и привести двух свидетелей. Тем не менее Андрей делать этого не хочет.

Андрей — военный пенсионер. Однако из-за лжесвидетельства денежную выплату мужчина не получает. Зато приходят налоги. Их же платить приходится дальше. Причем Андрей ходил в налоговой, но там свидетельства о смерти не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что среди американских «пенсионеров» обнаружены трехсотлетние долгожители. В США как минимум 16 миллионов человек получают пенсию после своей смерти. Одному из таких долгожителей больше 360 лет. Это лучший показатель уровня коррупции в американском пенсионном фонде.