Фото, видео: Reuters/TETIANA DZHAFAROVA; 5-tv.ru

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Ранее американский лидер Дональд Трамп раскрыл, как упало доверие украинцев к президенту Незалежной.

Падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского до 4% — это вполне очевидная тенденция, с которой невозможно поспорить. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что доверие народа Украины к нему стремительно падает.

В ответ Зеленский вступил с президентом США в полемику, высказавшись, что Трамп дезинформирован, и его истинный рейтинг, по каким-то неподтвержденным спецопросам, составляет 57%. Украинский лидер отреагировал очень нервно, заявив, что ему также не нравится счет, который ему выставили американские власти за военную помощь. Якобы сумма на самом деле завышена в пять раз.

«Риторика Зеленского оставляет желать лучшего, зачастую представители украинского режима позволяют себе высказывания в адрес других государств, глав других государств непозволительные вещи», — так Песков прокомментировал высказывания Зеленского.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о негативной реакции представителя киевского режима.