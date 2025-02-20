Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 88,5 рубля

Фото: www.globallookpress.com/Aloisio Mauricio

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Стоимость американской валюты продолжает снижаться.

Курс американской валюты на внебиржевом рынке опустился ниже 88,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, в 10:46 по московскому времени 20 февраля доллар упал на 1,57 рубля — до 88,38 рубля. Следует отметить, что в среду, 19 февраля, курс американской валюты снизился до 89,125 рубля. Тогда он упал на 2,64%.

В то же время Центробанк России на 20 февраля установил курс 90,43 рубля за один доллар. При этом евро стоит 94,08 рубля.

Следует отметить, что за несколько дней такого падения курса, 18 февраля, состоялась встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о преимуществе РФ в переговорах по Украине, ведь она контролирует значительные территории. Он также задумался о сделке с Москвой.