Смертельное фото: россиянка погибла на Шри-Ланке при попытке сделать селфи в поезде

Фото: www.globallookpress.com/Alexander PÃ¶schel

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Женщина высунулась из вагона, чтобы сделать красивый снимок, но сорвалась.

Российская туристка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сфотографироваться во время движения поезда. Об этом сообщает Ada Derana.

«Российская туристка, путешествовавшая на поезде, <…>, следовавшем из Бадуллы в форт Коломбо, погибла, выпав из поезда, предположительно при попытке сделать селфи», — отмечается в публикации.

Погибшей россиянке было 50 лет, она приехала на Шри-Ланку в составе туристической группы из 12 человек. Женщина высунулась из вагона поезда при попытке сделать фотографию и сорвалась. Туристка скончалась от полученных травм.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jan Wehnert; 5-tv.ru

В разговоре с 5-tv.ru невестка погибшей Юлия подтвердила данную информацию. По ее словам, с семьей связалась страховая компания, а также подруги погибшей свекрови.

«Она была на отдыхе, поехала на экскурсию и вот так все получилось. Все, что пишут — правда. В принципе, там всегда делают такие фотографии. Я в социальных сетях искала Шри-Ланку и видела, что гиды контролируют этот момент. А почему в этот раз так произошло — никто ничего не знает», — рассказала Юлия.

По словам девушки, утром уже состоялось судебное заседание, однако родственникам погибшей еще не сообщили результаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Анталье россиянка упала со скалы, когда делала селфи. Пострадавшей оказалась 28-летняя туристка из РФ Наиля Вохидова. Она делала снимки в Муратпаше. Чтобы сфотографироваться, она забралась на скалу повыше, но не смогла удержать равновесие.