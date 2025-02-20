Первый патриотический: телеканалу «Звезда» исполняется 20 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Доступ к архивам Минобороны РФ все эти годы позволял коллегам отстаивать историческую правду и справедливость.

Первый в России военно-патриотический канал сегодня отмечает День Рождения. «Звезда» в эфире 20 лет.

Доступ к архивам Минобороны РФ все эти годы позволял нашим коллегам отстаивать историческую правду и справедливость.

Тем не менее запрос зрителя постоянно меняется. В свое время холдинг буквально пришлось реанимировать, и новое руководство смогло принести свежие идеи, смыслы, и современный контент.

«Давайте говорить откровенно — он был на грани закрытия. Не было денег, не было ведущих, было только три новостных выпуска в день и старое кино. Мы запустили документальные линейки очень мощные, у нас авторские линейки очень мощные. Мы на этом живем. И я опять же очень горжусь, что у нас на „Звезде“ очень умная аудитория», — сообщил президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов.

Помимо документалистики, сегодня в эфире телеканала — аналитические и новостные программы, а также нестареющая классика отечественного кинематографа. По словам главы медиа-холдинга, команда «Звезды» реализует самые смелые идеи.

Например, старую студию обновили по последнему слову техники. Теперь ее можно трансформировать для записи нескольких программ. А новую студию оборудовали из цеха, где раньше проводили испытания самолетов.