Воспитанница «Небесной грации» Мария Борисова стала чемпионкой РФ по художественной гимнастике

Фото, видео: Валерия Калугина/ТАСС; 5-tv.ru

Конкуренция жесткая. Интенсивные тренировки не прекращались вплоть до самого выхода на ковер.

Победой воспитанницы академии «Небесная грация» завершился Чемпионат России по художественной гимнастике. Мария Борисова — новая королева многоборья. Соревнования впервые проходят по обновленным правилам, где артистизм и эмоции стоят превыше всего.

Как «Небесная грация» покоряет гимнастический Олимп и что ждет зрителей в следующие дни? Подробности — корреспондента «Известий» у Виктора Синеока.

Главное правило молодого фаната — взять с собой веревку подлиннее. Можно попробовать поймать себе автограф. Несколько строк от Марии Борисовой — хороший улов. Гимнастка академии «Небесная грация» теперь чемпионка России в многоборье.

Она шла к этому упорно и долго. На важном выступлении за нее активно болели фанаты.

В итоге в финале многоборья Мария показала лучший результат. Теперь можно подумать, что в выступлении надо исправить.

«Шероховатости, которые именно в исполнении были. А все, что касается наработки, то мы проделали огромную работу и тут над стабильностью будем работать. Еще больше», — рассказала чемпионка России по художественной гимнастике Мария Борисова.

Карина Киреева с небольшим отрывом на втором месте.

На третьем — Ульяна Янус. Набрала чуть меньшее количество балов, но все равно достойный результат. Такие победы не достаются легко.

Отличительная черта Чемпионата России по художественной гимнастике — очень высокий уровень его участников. Например, в финале многоборья принимали участия 24 спортсменки. И каждая могла претендовать на то, чтобы подняться на этот пьедестал.

Конкуренция жесткая. Интенсивные тренировки не прекращаются вплоть до самого выхода на ковер. Воспитаннице «Небесной грации» Анне Вакуленко олимпийская чемпионка Алина Кабаева перед выступлением помогает подчеркнуть выразительность.

Анна Вакуленко в командном первенстве в составе команды ЮФО взяла бронзу. Первое место у спортсменок из Москвы.

«Вообще, очень большая конкуренция у нас в сборной в нашем виде спорта, и это очень ценится, потому что молоденькие девочки могут составлять конкуренцию с девочками постарше, и это здорово», — рассказала чемпионка в команде в составе Москвы Александра Скубова.

Состязания сложные. Да и в этом году уже все совсем по-другому. Чемпионат России по художественной гимнастике — первое крупное соревнование, которое проводят по новым правилам в этом виде спорта.

«Правила все равно, я считаю, где-то они интересные, очень здорово добавилась артистика и играет большую роль в оценке, исполнение, но немножко не хватает тела. Но я думаю, что мы только начинаем и будем предлагать свои предложения, потому что в Ассоциации мы уже развиваемся в этом направлении, чтобы был тандем: и тело, и предмет, и артистика, и исполнение», — заявила президент Международной Ассоциации клубов «Небесная грация», олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Но тех, кто попал сюда, уже можно назвать лучшими. Жесткий отбор прошли гимнастки со всей страны. На ковре чемпионата побывали больше 700 спортсменов из 68 регионов.

«Очень сильно выросли артистизм и зрелищность композиции. Каждое упражнение выглядит как мини-спектакль», — заявила главный судья Чемпионата России по художественной гимнастике Виктория Аникина.

Еще три дня в Москве будут соревноваться за лучшие результаты в художественной гимнастике. Впереди финалы в отдельных видах: «без предмета», «скакалка», «обруч», «мяч», «булавы», «лента», а еще соревнования в групповых упражнениях.